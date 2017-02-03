Вынесение приговора Роману Селезневу в США отложено до 21 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вынесение приговора гражданину РФ Роману Селезневу, которого в США признали виновным в кибермошенничестве, отложено с 10 февраля до 21 апреля текущего года. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе суда Западного округа штата Вашингтон.

"Оглашение приговора состоится 21 апреля, если только его снова не отложат", - подчеркнули в суде. Как следует из документов, полученных из архива суда, защита ранее подала ходатайство о том, чтобы определение меры наказания для россиянина было отложено до июня 2017 года. Данная просьба была удовлетворена лишь частично.

Защита добивалась отсрочки, так как нуждалась в дополнительном времени для сбора материалов, которые будут предоставлены присяжным перед вынесением приговора. Кроме того, адвокат Селезнева отметил, что ему требуется время для подготовки ряда писем по итогам контактов с лицами, находящимися на территории России и стран бывшего СССР. Их имена не уточняются.

Заседание, как планируется пройдет в 09:00 по местному времени в Сиэтле, в суде Западного округа штата Вашингтон. Председательствовать будет судья Ричард Джонс, который ведет дело. Как следует из документов в архиве суда, "дальнейших отсрочек в вынесении приговора не будет без чрезвычайных обстоятельств". Селезневу по американским законам может грозить тюремное заключение продолжительностью 25 лет.

О деле Селезнева

В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктам обвинения в кибермошенничестве. Подсудимый себя виновным не признал и от дачи показаний на процессе отказался. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний. Со стороны обвинения на процессе было 20 свидетелей, со стороны защиты выступил бывший сотрудник полиции Эрик Бланк, эксперт по компьютерной технике, который предположил, что в 3 тысячи файлов на компьютере подсудимого могли быть внесены какие-то изменения.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон). Как сообщил адвокат, обстоятельства его задержания и незаконная экстрадиция "будут ключевыми факторами при подаче апелляции".

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом наших соотечественников". Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", напоминали в российском внешнеполитическом ведомстве.