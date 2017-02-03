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"Известия": к WikiLeaks попала переписка Хиллари Клинтон и Эмманюэля Макрона

Международная панорама
3 февраля, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Джулиан Ассанж назвал имеющуюся у организации информацию "интересной"
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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks, ранее опубликовавшая документы о кандидатах в президенты Франции Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен, располагает "интересной информацией" об еще одном претенденте на пост главы государства - экс-министре экономики Эмманюэле Макроне, пишет газета "Известия" со ссылкой на основателя организации Джулиана Ассанжа.

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"У нас есть интересная информация по поводу еще одного кандидата в президенты Франции - Эмманюэля Макрона. Данные получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон", - сообщил Ассанж изданию.

Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Фийон и лидер "Национального фронта" Ле Пен в последнее время оказались в центре скандалов, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждает, что Пенелопа Фийон в течение нескольких лет числилась помощником мужа в Национальном собрании и получала жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". По данным издания, за это время ей было выплачено до €900 тысяч. Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте; они получили в общей сложности немногим менее €350 тысяч.

WikiLeaks 1 февраля опубликовала около 4,8 тысячи документов о Фийоне и Ле Пен.

В результате скандалов независимый кандидат Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции: согласно соцопросу службы Elabe для газеты Les Echos, за него готовы отдать свои голоса от 22% до 23% избирателей, а в случае встречи с Ле Пен во втором туре - 65%.

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Персоны
Ассанж, Джулиан Клинтон, Хиллари Макрон, Эмманюэль
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