"Известия": к WikiLeaks попала переписка Хиллари Клинтон и Эмманюэля Макрона

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks, ранее опубликовавшая документы о кандидатах в президенты Франции Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен, располагает "интересной информацией" об еще одном претенденте на пост главы государства - экс-министре экономики Эмманюэле Макроне, пишет газета "Известия" со ссылкой на основателя организации Джулиана Ассанжа.

"У нас есть интересная информация по поводу еще одного кандидата в президенты Франции - Эмманюэля Макрона. Данные получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон", - сообщил Ассанж изданию.

Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Фийон и лидер "Национального фронта" Ле Пен в последнее время оказались в центре скандалов, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждает, что Пенелопа Фийон в течение нескольких лет числилась помощником мужа в Национальном собрании и получала жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". По данным издания, за это время ей было выплачено до €900 тысяч. Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте; они получили в общей сложности немногим менее €350 тысяч.

WikiLeaks 1 февраля опубликовала около 4,8 тысячи документов о Фийоне и Ле Пен.

В результате скандалов независимый кандидат Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции: согласно соцопросу службы Elabe для газеты Les Echos, за него готовы отдать свои голоса от 22% до 23% избирателей, а в случае встречи с Ле Пен во втором туре - 65%.