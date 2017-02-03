Белый дом: строительство Израилем поселений не способствует миру на Ближнем Востоке

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США считает, что расширение существующих еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях и строительство новых таких объектов не способствуют урегулированию ближневосточного конфликта. Это подчеркивается в письменном заявлении, которое распространил в четверг вечером пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
По его словам, "желание Америки" увидеть "мир между израильтянами и палестинцами остается неизменным на протяжении полувека". Нынешняя исполнительная ветвь власти США "не считает существование поселений препятствием (на пути к) миру" на Ближнем Востоке, отметил официальный представитель президента Дональда Трампа. Тем не менее, заявил он, "строительство новых поселений или расширение существующих за пределы их теперешних границ может и не принести пользы в достижении означенной цели".
Как заверил Спайсер, Трамп "надеется достичь мира на всем Ближнем Востоке". Администрация Трампа пока не занимает какую-то окончательно сформулированную официальную позицию, касающуюся "поселенческой деятельности" Израиля, уточнил пресс-секретарь американского лидера. Как он сообщил, новое правительство США настроено на продолжение дискуссий по данному вопросу, в том числе с премьер- министром Израиля Биньямином Нетаньяху, когда он, как планируется, позднее в текущем месяце проведет в Вашингтоне переговоры с Трампом.