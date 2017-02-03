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В Белом доме опровергли сообщения СМИ о "двадцатиминутной встрече" Трампа и Тимошенко

Международная панорама
3 февраля, 4:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Сотрудник пресс-службы Совета нацбезопасности США при Белом доме не смог подтвердить, что лидер украинской партии "Батькивщина" и президент США общались во время молитвенного завтрака в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Никакой "двадцатиминутной встречи" президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не могло. В этом заверили корреспондента ТАСС вечером в тот же день в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать публикации на эту тему в украинских СМИ.

Формат завтрака не предусматривает длительного общения, пояснил сотрудник пресс-службы. "Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", - добавил он.

Был ли вообще у президента США контакт с Тимошенко, собеседник уточнить затруднился, но обещал проверить.

Так называемые национальные молитвенные завтраки - это одна из вашингтонских традиций. Ежегодно в первый четверг февраля их устраивает Конгресс США. Приглашаются на них в последние годы буквально тысячи гостей со всего мира. В нынешнем завтраке среди прочих участвовали делегации политических и общественных деятелей из России и Украины.

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Трамп, Дональд Тимошенко, Юлия Владимировна
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