В Белом доме опровергли сообщения СМИ о "двадцатиминутной встрече" Трампа и Тимошенко

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Никакой "двадцатиминутной встречи" президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не могло. В этом заверили корреспондента ТАСС вечером в тот же день в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать публикации на эту тему в украинских СМИ.
Формат завтрака не предусматривает длительного общения, пояснил сотрудник пресс-службы. "Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", - добавил он.
Был ли вообще у президента США контакт с Тимошенко, собеседник уточнить затруднился, но обещал проверить.
Так называемые национальные молитвенные завтраки - это одна из вашингтонских традиций. Ежегодно в первый четверг февраля их устраивает Конгресс США. Приглашаются на них в последние годы буквально тысячи гостей со всего мира. В нынешнем завтраке среди прочих участвовали делегации политических и общественных деятелей из России и Украины.