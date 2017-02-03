Мэттис: любое применение ядерного оружия КНДР будет встречено "подавляющим ответом"

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СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Любое нападение КНДР на США или их союзников будет отражено, а применение ядерного оружия будет встречено "подавляющим ответом". Об этом заявил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в министерстве национальной обороны Южной Кореи, где на сегодня запланирована его встреча с главой ведомства Хан Мин Гу.
"Любая атака на США или наших союзников будет отражена. Любое использование ядерного оружия будет встречено ответом, который будет эффективным и подавляющим", - привело его слова агентство Reuters, отметив, что речь шла о КНДР.
КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Северокорейский МИД отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".