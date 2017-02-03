Kyodo: в КНДР смещен начальник разведки

ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Лидер КНДР Ким Чен Ын сместил начальника разведывательного ведомства страны, которого партийные органы уличили, как сообщается, в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом передает информационное агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейские источники.

Помимо отставки теперь уже бывший министр государственной безопасности Ким Вон Хон понижен, по этим данным, в воинском звании. Главой разведки он стал в апреле 2012 года после того, как нынешний лидер страны пришел к власти в декабре 2011 года. По некоторым сведениям, Ким Вон Хон, считавшийся одним из самых влиятельных представителей пхеньянской элиты, отправлен в отставку по обвинению в коррупции и якобы еще сохраняет шанс на восстановление своих позиций.

Министерство государственной безопасности - самая крупная спецслужба в КНДР, она ведает разведкой, контрразведкой, выявлением подрывных элементов. По некоторым сведениям, в этом ведомстве занято около 50 тыс. человек.