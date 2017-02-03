СМИ: выход других стран из ЕС является нежелательным для Великобритании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выход других стран - членов ЕС из состава сообщества был бы нежелательным для Великобритании. Такое мнение выразил госминистр в министерстве внешней торговли страны Грег Хэндс.

"Не в интересах Великобритании будет (желание) других членов ЕС последовать нашему примеру и выйти из Евросоюза", - цитирует его слова агентство Reuters. Он также добавил, что Великобритания, напротив, хочет, чтобы ЕС оставался единым и сильным.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став премьер-министром после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта этого года.