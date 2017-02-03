Тиллерсон провел переговоры с Нетаньяху, главами МИД Мексики и Канады

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Рекс Тиллерсон в первый день работы на посту госсекретаря США провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министрами иностранных дел Мексики и Канады Луисом Видегараем и Христей Фриланд, а также встретился со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"В свой первый день в Госдепартаменте госсекретарь Рекс Тиллерсон с целью налаживания связей повел ряд телефонных разговоров с ключевыми союзниками и партнерами", - сказал Тонер. Так, в дополнение ко встрече с Габриэлем, "Тиллерсон поговорил по телефону с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху".

"В ходе всех этих переговоров госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что Америка сохраняет неизменную приверженность ее ключевым союзникам и партнерам, защищая при этом свои интересы и оберегая американский народ", - резюмировал представитель ведомства.

Тиллерсон намерен провести две встречи: с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой аль-Сафади и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.