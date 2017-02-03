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Тиллерсон провел переговоры с Нетаньяху, главами МИД Мексики и Канады

Международная панорама
3 февраля, 5:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Новый глава Госдепа также намерен провести встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой аль-Сафади и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой
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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Рекс Тиллерсон в первый день работы на посту госсекретаря США  провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министрами иностранных дел Мексики и Канады Луисом Видегараем и Христей Фриланд, а также встретился со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

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"В свой первый день в Госдепартаменте госсекретарь Рекс Тиллерсон с целью налаживания связей повел ряд телефонных разговоров с ключевыми союзниками и партнерами", - сказал Тонер. Так, в дополнение ко встрече с Габриэлем, "Тиллерсон поговорил по телефону с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху".

"В ходе всех этих переговоров госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что Америка сохраняет неизменную приверженность ее ключевым союзникам и партнерам, защищая при этом свои интересы и оберегая американский народ", - резюмировал представитель ведомства.

Тиллерсон намерен провести две встречи: с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой аль-Сафади и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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