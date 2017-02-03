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Илон Маск с бизнесменами предложат Трампу изменить иммиграционную политику

Международная панорама
3 февраля, 5:15 дата обновления: 3 февраля, 5:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Заседание консультативного совета предпринимателей пройдет 3 февраля
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© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Группа предпринимателей на заседании консультативного совета 3 февраля изложат президенту США Дональду Трампу свои возражения против подписанных им указов об ужесточении иммиграционной политики. Об этом объявил в четверг на своей странице в Twitter глава компании SpaceX  Илон Маск.

"На завтрашней встрече я и остальные выскажем возражения против недавнего указа по иммиграции и выдвинем предложения об изменении (иммиграционной) политики", - информировал предприниматель. Он уточнил, что на предстоящем совещании планируется довести до сведения главы государства мнение экспертов о "наиболее актуальных для США и мира вопросах".

"Консультативный орган просто дает советы и участие в его заседаниях не означает, что я согласен с действиями администрации. Мои цели состоят в том, чтобы ускорить переход планеты на возобновляемые источники энергии и помочь превратить гуманизм в основу многопланетарной цивилизации", - пояснил свою мысль глава SpaceX и Teslа.

Ранее в четверг основатель компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, Тревис Каланик объявил о решении выйти из состава данного консультативного совета, указав в качестве причины несогласие с указами Трампа. Помимо Каланика и Маска, в состав Форума стратегии и политики при президенте США входят 16 видных бизнесменов, в том числе Индра Нуйи из PepsiCo. Форум был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний ведущих предпринимателей США с главой государства.

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