Илон Маск с бизнесменами предложат Трампу изменить иммиграционную политику

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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Группа предпринимателей на заседании консультативного совета 3 февраля изложат президенту США Дональду Трампу свои возражения против подписанных им указов об ужесточении иммиграционной политики. Об этом объявил в четверг на своей странице в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.
Regarding the meeting at the White House: pic.twitter.com/8b1XH4oW6h— Elon Musk (@elonmusk) 3 февраля 2017 г.
"На завтрашней встрече я и остальные выскажем возражения против недавнего указа по иммиграции и выдвинем предложения об изменении (иммиграционной) политики", - информировал предприниматель. Он уточнил, что на предстоящем совещании планируется довести до сведения главы государства мнение экспертов о "наиболее актуальных для США и мира вопросах".
"Консультативный орган просто дает советы и участие в его заседаниях не означает, что я согласен с действиями администрации. Мои цели состоят в том, чтобы ускорить переход планеты на возобновляемые источники энергии и помочь превратить гуманизм в основу многопланетарной цивилизации", - пояснил свою мысль глава SpaceX и Teslа.
Ранее в четверг основатель компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, Тревис Каланик объявил о решении выйти из состава данного консультативного совета, указав в качестве причины несогласие с указами Трампа. Помимо Каланика и Маска, в состав Форума стратегии и политики при президенте США входят 16 видных бизнесменов, в том числе Индра Нуйи из PepsiCo. Форум был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний ведущих предпринимателей США с главой государства.