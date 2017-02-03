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СМИ: вице-премьеру Таиланда угрожают убийством

Международная панорама
3 февраля, 5:49 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
Главком сухопутных войск королевства Чалермчай Ситтхисат считает, что за угрозами "может стоять реальный заговор"
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БАНГКОК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Вице-премьеру и министру обороны Таиланда Правиту Вонгсувану угрожают убийством. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По мнению главкома сухопутных войск королевства Чалермчая Ситтхисата, за угрозами "может стоять реальный заговор", участники которого ставят задачу ликвидировать вице-премьера. Он также подтвердил, что "угрозы через социальные медиа поступают и в адрес премьер-министра Праюта Чан-Очи".

Расследованием этой информации сейчас заняты спецслужбы, а служба безопасности правительства усилила охрану, сообщил генерал. "Уверен, что ничего подобного не произойдет. Те, кто угрожают, понесут наказание", - отметил он.

Ранее об угрозах в свой адрес говорил и сам вице- премьер Правит Вонгсуван, уточняет Bangkok Post. Накануне он отверг возможность нового военного переворота в Таиланде после того, как газета The Washington Post поместила королевство на вторую строчку в списке стран, где в 2017 году, по мнению издания, возможен путч при участии армии.

Нынешнее правительство Таиланда отчасти сформировано из бывших военных. Оно прошло к власти в мае 2014 года после военного переворота, ставшего ответом вооруженных сил на многомесячные политические протесты на улицах Бангкока.

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