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СМИ: неизвестные забросали яйцами и разбили стекло в мечети в Монреале

Международная панорама
3 февраля, 5:50 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Полиция расценила это как акт вандализма
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ОТТАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Неизвестные забросали яйцами и разбили большое стекло в одной из мечетей канадского Монреаля (провинция Квебек). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Полиция расценивает этот акт вандализма как преступление на почве нетерпимости. Начато расследование инцидента. Мечеть, которая находится на юго-западе мегаполиса, более известна в городе под названием Исламский центр Хадиджа Масджида.

В минувшее воскресенье в другом крупном городе этой провинции - Квебек-Сити - 27-летний франкоговорящий канадец Александр Биссоннетт расстрелял прихожан местной мечети. В результате погибли шесть человек, 18 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападавший сам сдался полиции, в понедельник ему были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

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