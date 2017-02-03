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Комитет КНДР: Вашингтону следует демонтировать ядерные вооружения в Южной Корее

Международная панорама
3 февраля, 6:11 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Заявление северокорейского комитета опубликовано после состоявшихся в Сеуле переговоров министра обороны США Джеймса Мэттиса
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ПХЕНЬЯН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты должны "демонтировать находящиеся в Южной Корее американские ядерные средства, представляющие угрозу для безопасности КНДР". Об этом говорится в  заявлении представителя северокорейского Национального комитета за мир. Он подверг критике консервативный режим Республики Корея (РК), который "совместно с США участвуют в нацеленных против Пхеньяна военных маневрах и дал согласие на размещение на ее территории американских комплексов ПРО THAAD.

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В КНДР, судя по заявлению, считают, что властям США и РК необходимо "прекратить необоснованные рассуждения об односторонней "денуклеаризации Севера" и мифической угрозе со стороны Северной Кореи, обнародовать сведения о находящихся на территории РК американских ядерных средствах и приступить к их демонтажу".

Представитель комитета предупредил, что КНДР в качестве ядерной державы "будет предпринимать шаги для дальнейшего укрепления обороноспособности, пока США и их вассалы продолжают угрожать и шантажировать Пхеньян, а также проводить масштабные военные маневры".

Заявление северокорейского комитета опубликовано после состоявшихся в Сеуле переговоров министра обороны США Джеймса Мэттиса. Он заявил, что Вашингтон "не намерен отказываться от своих обязательств по защите РК", особенно в виду нарастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. "Новая администрация США унаследовала прочные связи между нашими странами. И мы привержены стремлению сделать их еще крепче, особенно в свете провокаций, которыми угрожает Северная Корея", - подчеркнул министр.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Он вновь заявил о приверженности руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания". Кроме того, в своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой Востока". После этого ведущие газеты КНДР несколько раз подтверждали намерение страны произвести запуск МБР.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР осуществлять испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.

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Ядерные испытания в КНДР
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