СМИ: ВМС США расследуют инцидент с автоконвоем под флагом Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Конвой спецназа ВМС США замечен в американском штате Кентукки, на одной из бронемашин развевался флаг Дональда Трампа, президента США. Синий стяг с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" не является официальным и относится к атрибутике уже завершившейся предвыборной кампании республиканца. Вывешивать такой флаг на военной технике армии США не разрешается, подтвердили в пресс-службе ВМС.
"Нормативные акты Министерства обороны и ВМС регламентируют разрешенные виды флагов и вымпелов, а также манеру их вывешивания. Флаг, который фигурирует на видео, не является санкционированным", - приводит телекомпания CNN слова представителя ВМС США лейтенанта Джеки Максвелл.
Она уточнила, что кортеж бронемашин повышенной проходимости был сформирован подразделением спецназа, расквартированного на базе Форт-Нокс (штат Кентукки). 29 января колонна ехала около города Луисвилл. Максвелл подтвердила, что командование подразделения начало расследование происшествия.
Ряд гражданских водителей сняли на видео бронемашину с флагом Трампа. Одно из видео выложено в социальную сеть Facebook и набрало уже более 80 тыс. просмотров.