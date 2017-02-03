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СМИ: ВМС США расследуют инцидент с автоконвоем под флагом Трампа

Международная панорама
3 февраля, 6:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Синий стяг с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" не является официальным, поэтому вывешивать такой флаг на военной технике армии США не разрешается
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Конвой спецназа ВМС США замечен в американском штате Кентукки, на одной из бронемашин развевался флаг Дональда Трампа, президента США. Синий стяг с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" не является официальным и относится к атрибутике уже завершившейся предвыборной кампании республиканца. Вывешивать такой флаг на военной технике армии США не разрешается, подтвердили  в пресс-службе ВМС.

LoneWolf & The Three Muskadoggies(◑_◑)/YouTube

"Нормативные акты Министерства обороны и ВМС регламентируют разрешенные виды флагов и вымпелов, а также манеру их вывешивания. Флаг, который фигурирует на видео, не является санкционированным", - приводит телекомпания CNN слова представителя ВМС США лейтенанта Джеки Максвелл.

Она уточнила, что кортеж бронемашин повышенной проходимости был сформирован подразделением спецназа, расквартированного на базе Форт-Нокс (штат Кентукки). 29 января колонна ехала около города Луисвилл. Максвелл подтвердила, что командование подразделения начало расследование происшествия.

Ряд гражданских водителей сняли на видео бронемашину с флагом Трампа. Одно из видео выложено в социальную сеть Facebook и набрало уже более 80 тыс. просмотров.

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