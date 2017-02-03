МККК подтвердил готовность к гуманитарному посредничеству в связи с боями в Донбассе

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил глубокую обеспокоенность тяжелым положением десятков тысяч жителей Донбасса в связи с боями в районе Авдеевки и подтвердил готовность выступить посредником для защиты гражданского населения. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в четверг вечером в представительство ТАСС в Женеве.

Подчеркивается, что вдоль линии соприкосновения в районе боев живут десятки тысяч людей, и МККК в этой связи "предупреждает о тяжелом уроне", который нанесен им в результате боевых действий. "Мы глубоко обеспокоены воздействием эскалации насилия на гражданское население", - заявил руководитель делегации МККК на Украине Алан Эшлиман. "Несколько жизненно важных объектов, включая линии электропередачи и систему водоснабжения, стали мишенями, что потенциально может иметь огромные гуманитарные последствия для сотен тысяч людей на линии фронта", - отметил он.

"Главный приоритет состоит в восстановлении электроснабжения и ремонте поврежденного водопровода", - сказал Эшлиман. В этой связи в МККК призывают к устойчивому прекращению огня, чтобы дать возможность ремонтным бригадам восстановить электролинии. Красный Крест "готов действовать в качестве нейтрального посредника для усиления защиты гражданского населения и инфраструктуры, необходимой для его выживания".