В столице Уругвая прошел массовый марш против насилия в отношении женщин

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Несколько тысяч жителей собрались в центре уругвайской столицы в четверг вечером, чтобы выразить свой протест против насилия в отношении женщин. Об этом сообщило агентство EFE.

Участники марша, многие из которых были одеты в черное в знак траура, прошли молча под бой барабанов по главному проспекту Монтевидео. Некоторые собравшиеся несли в руках плакаты с такими надписями, как "Ни одной меньше" и "Где правосудие?, а также портретами Валерии Сосы, которая была убита своим бывшим партнером 30 января.

Организаторами марша выступил коллектив, в котором танцевала Соса. К акции протеста также присоединились и другие артисты, принимающие участие в карнавале, который проходит в эти дни в Монтевидео, а также несколько общественных и правозащитных организаций.

Соса была застрелена у себя дома, где она находилась вместе с детьми. Спустя несколько часов после случившегося бывший партнер женщины, работающий в полиции, сдался правоохранительным органам.

По данным министерства внутренних дел Уругвая, с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года жертвами домашнего насилия в республике стали 29 женщин. С начала этого года от рук своих мужей и партнеров, в том числе бывших, погибли четыре женщины.