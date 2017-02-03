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КНДР высказалась за проведение форума экспертов для оценки правомерности резолюций СБ ООН

Международная панорама
3 февраля, 7:18 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
В Пхеньяне убеждены, что "нацеленные против КНДР резолюции о санкциях Совбеза приняты в нарушение законных прав суверенных государств и принципов международных отношений"
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ПХЕНЬЯН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР считает необходимым провести международную конференцию "для оценки правомерности решений Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Пхеньяна". С соответствующим заявлением, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун", выступил представитель Национального юридического комитета страны.

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В нем отмечается, что резолюции о введении санкций СБ ООН, "состряпанные и одобренные по инициативе Соединенных Штатов, лишены правовой основы". Такие "документы", подчеркивается в заявлении, "полностью отвергает право народа КНДР на существование и развитие, нацелены на то, чтобы вернуть корейское общество в мрачные времена средневековья".

В Пхеньяне убеждены, что "нацеленные против КНДР резолюции о санкциях Совбеза приняты в нарушение законных прав суверенных государств и принципов международных отношений, зарегистрированных в Уставе ООН". В этой связи, сообщил представитель Комитета, КНДР обратилась в секретариат всемирной организации с предложением "организовать в Нью-Йорке или Женеве международный форум экспертов для оценки правомерности резолюций о санкциях СБ ООН".

Ранее СМИ КНДР, включая информационное агентство ЦТАК, неоднократно предупреждали, что Пхеньян "никогда не признает резолюции Совбеза, которые касаются ее ракетной программы и запусков спутников". В публикациях подчеркивалось, что СБ ООН под давлением Вашингтона "проводит политику двойных стандартов, осуждая КНДР за реализацию ракетной программы и закрывая глаза на тесты межконтинентальных ракет в других государствах, в том числе США, которые модернизируют свое ядерное оружие и средства его доставки".

Совет Безопасности ООН в прошлом году принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР после проведения там 6 января ядерного испытания и запуска 7 февраля ракеты-носителя с искусственным спутником Земли. Документ предусматривал запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива. МИД КНДР отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Он подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания".

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