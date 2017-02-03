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Диписточник: МИД Турции и сирийская оппозиция обсуждают перспективы женевских переговоров

Международная панорама
3 февраля, 10:23 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Переговоры проходят в Анкаре
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АНКАРА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Главный координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб и представители вооруженной оппозиции проводят в пятницу в Анкаре переговоры с турецкими дипломатами по проблематике сирийского урегулирования. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из турецких дипломатических источников.

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Переговоры проходят в МИД республики, турецкая сторона представлена на уровне замминистра. Кроме Хиджаба, в них участвуют глава сирийской Национальной коалиции Энес Абде, руководители Курдского национального совета Сирии и Меджлиса сирийских туркоман.

По информации источника, основными темами переговоров являются "итоги межсирийских переговоров в Астане и запланированное на февраль возобновление переговоров в Женеве, проходящих при посредничестве ООН".

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Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. В них участвовали единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция (страны-гаранты соглашения о перемирии). Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.

Последний раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве с 13 по 27 апреля 2016 года и завершился безрезультатно. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее сообщил, что новый раунд переговоров между Дамаском и оппозицией планируется начать 20 февраля.

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