Диписточник: МИД Турции и сирийская оппозиция обсуждают перспективы женевских переговоров

АНКАРА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Главный координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб и представители вооруженной оппозиции проводят в пятницу в Анкаре переговоры с турецкими дипломатами по проблематике сирийского урегулирования. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из турецких дипломатических источников.

Переговоры проходят в МИД республики, турецкая сторона представлена на уровне замминистра. Кроме Хиджаба, в них участвуют глава сирийской Национальной коалиции Энес Абде, руководители Курдского национального совета Сирии и Меджлиса сирийских туркоман.

По информации источника, основными темами переговоров являются "итоги межсирийских переговоров в Астане и запланированное на февраль возобновление переговоров в Женеве, проходящих при посредничестве ООН".

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. В них участвовали единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция (страны-гаранты соглашения о перемирии). Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.

Последний раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве с 13 по 27 апреля 2016 года и завершился безрезультатно. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее сообщил, что новый раунд переговоров между Дамаском и оппозицией планируется начать 20 февраля.