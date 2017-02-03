Пушилин обратился к Сайдику с призывом помочь в урегулировании конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на Минских переговорах, председатель Народного совета Денис Пушилин в пятницу направил спецпредставителю председателя ОБСЕ Мартину Сайдику экстренное письменное обращение с призывом поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

"Сегодня ночью, после того как украинские военные открыли огонь, использовали в очередной раз тяжелую артиллерию, я лично обратился письменно к Мартину Сайдику с перечнем всех обстрелов, жертв и всех разрушений, которые последовали уже после того, как Контактная группа пришла к мнению о необходимости призыва о прекращении огня, и непосредственно обращения-призыва, которое озвучил Мартин Сайдик по результатам заседания Контактной группы. То есть, я обратился к нему для того, чтобы он принял существенные меры, чтобы ситуация была урегулирована", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что на данный момент ответ от спецпредставителя ОБСЕ уже получен. По словам полпреда ДНР, Сайдик передал обращение координаторам подгрупп и непосредственно в МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ. "Но пока никаких конкретных действий нет. С ночи и сейчас я держу связь с Александром Хугом (заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине) - мы пытаемся найти действенный механизм для приостановки эскалации", - подчеркнул он.

Накануне поздним вечером украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем "Ураган" по всей территории Донецка. По территории ДНР было выпущено свыше 1200 снарядов и мин. В ходе обстрелов в Калининском районе города погибли двое мирных жителей, еще порядка 13 человек получили ранения, включая двоих детей. Сегодня же стало известно о еще одном раненом в Киевском районе Донецка. По предварительной информации, повреждено как минимум восемь домов и две школы.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения.