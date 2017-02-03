FT: Microsoft и Cisco были в числе недовольных санкциями в отношении ФСБ компаний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. США смягчили санкции против ФСБ РФ в том числе из-за жалоб таких компаний, как Microsoft и Cisco. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times.

Как утверждает издание, вышеупомянутые фирмы и другие технологические компании в последние недели выражали недовольство тем, что американские санкции в отношении ФСБ мешают им в получении необходимой документации для осуществления торговли с Россией.

Ранее в Минфине США уже заявляли, что смягчение санкционного режима было вызвано жалобами американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в РФ продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов", а также "потребительского и не секретного программного обеспечения с низким уровнем шифрования".

Представительница Минфина отметила, что эти жалобы стали поступать уже на следующий день после введения предыдущей американской администраций санкций в отношении ФСБ. По ее словам, это было связано с тем, что при поставках в РФ мобильных устройств необходимы контакты с российским ведомством, но они оказались под запретом, что наносило вред экспорту. После этого Минфин, одно из подразделений которого отвечает в США за санкционную политику, приступил к консультациям с частным сектором, "чтобы определить, что можно разрешить, сохраняя в силе санкции против ФСБ".

Департамент Министерства финансов США, отвечающий за санкции, в четверг опубликовал документы, которые свидетельствуют о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ РФ.

Санкции США в отношении России. Досье