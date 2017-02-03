Посол Украины признал необходимым осуждение преступлений УПА в Польше

ВАРШАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Посол Украины в Польше Андрей Дещица признал необходимым осуждение преступной деятельности Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) во времена Второй мировой войны. Об этом он заявил в четверг в эфире Польского радио.

"Безусловно нужно осудить те военные формирования, которые довели до убийства гражданских. Это нужно сделать", - сказал он. "Прошу понять одну вещь: мы начали говорить об истории УПА, Волыни только какие-то два-три года назад, - подчеркнул посол. - Половина общества ничего об этом не знает".

"Нам нужно время, чтобы украинские историки могли поработать над этим. Мы за то, чтобы говорить правду, чтобы они сказали эту правду, донесли ее до общества, до политиков", - констатировал Дещица.

Польша неоднократно заявляла, что польско-украинские отношения в будущем во многом будут зависеть от того, какую оценку Киев даст действиям УПА. Президент республики Анджей Дуда в последнем интервью еще раз указал, что "отношения двух народов не будут хорошо складываться, пока эти вопросы не будут выяснены".

Волынская трагедия

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины (запрещена в РФ). Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

Сейм Польши 22 июля этого года принял решение, которым преступления ОУН - УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Принятым постановлением польский парламент учредил 11 июля Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН - УПА.

Верховная рада Украины 8 сентября приняла ответное постановление, которым осудила решение Сейма Польши. Согласно документу, Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории относительно событий на Волыни.