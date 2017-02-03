Могерини: Европа не заинтересована в слабой России

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РИМ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европа заинтересована в том, чтобы Россия была сильным государством. Об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини заявила в опубликованном в пятницу интервью газете Corriere della Sera.
"Я бы усомнилась в реальной силе России, страны, которую подрывает экономический кризис. Внутренние проблемы умело замаскированы внешними политическими и военными победами, - утверждает дипломат. - Но Европа не заинтересована в слабой России и кризисе".
Могерини отметила, что "Россия и Европа прекрасно работали и продолжают работать над такими вопросами, как иранское ядерное досье". При этом она выразила опасения в связи с ситуацией на Украине, "потому что там продолжают нарушаться принципы неизменности границ при применении силы".
"В отношении же ближневосточного урегулирования и стабилизации в Афганистане сомневаюсь, чтобы планы (президента США Дональда) Трампа и (российского лидера Владимира) Путина совпадали", - отметила она.