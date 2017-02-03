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Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе

Международная панорама
3 февраля, 12:40 UTC+3
Решение РФ об установлении пограничных зон в регионах, граничащих с Белоруссией, президент назвал политическим выпадом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами. Соответствующее мнение он выразил на встрече с представителями общественности и журналистами.

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"Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - сказал Лукашенко.

По его словам, решение России об установлении пограничных зон в регионах, граничащих с Белоруссией, следует рассматривать в качестве политического выпада. "Это чисто политический выпад", - полагает президент.

Во вторник, 31 января, МИД Белоруссии заявил, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ. "Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления", - сказала заместитель начальника управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина.

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