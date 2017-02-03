Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште

Ежегодная акция "мобильная сауна" в третий раз проходит в Будапеште. В передвижной сухой бане, рассчитанной на шесть человек, можно не только попариться, но и насладиться зимними видами столицы Венгрии.

В этом году фургончик расположился на площади Баттьяни. С этой точки открывается великолепный вид на Дунай и здание Венгерского парламента – одну из главных достопримечательностей Будапешта.

По словам организаторов, бронировать передвижную баню лучше заранее, так как она пользуется большим спросом у отдыхающих. Впервые "мобильная сауна" появилась в Будапеште в 2015 году. Тогда она расположилась на мосту Магрит. А в прошлом году передвижная сауна побывала у горы Геллери.

