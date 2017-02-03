Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии

Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕСпорт 3 февраля, 15:09
РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНРПолитика 3 февраля, 15:06
Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агентСпорт 3 февраля, 15:06
Москва выразила недоумение в связи с решением Минска возбудить дело против ДанквертаПолитика 3 февраля, 15:03
Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходныеКультура 3 февраля, 15:00
Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в ЕвропуМеждународная панорама 3 февраля, 14:50
Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в ПхенчханеСпорт 3 февраля, 14:47
РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских командСпорт 3 февраля, 14:46
Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клубСпорт 3 февраля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.
"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ - прим. ТАСС) хотят здесь посадить - это демонстрация", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что считает целесообразной передачу Россией Белоруссии военных самолетов вместо строительства авиабазы. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - отметил белорусский президент.
В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны с участием МИД провести переговоры с белорусской стороной и по их итогам подписать проект соглашения между двумя странами о создании на территории Белоруссии российской авиационной базы. Как ранее отмечали в правительстве РФ, соглашение должно будет способствовать организации совместной охраны границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.
В июне 2016 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных планов по размещению российской авиабазы в Белоруссии нет.
По словам Лукашенко, Белоруссия не собирается пополнять ряды Североатлантического альянса.
"Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся", - сказал он. По словам главы государства, он всегда говорил, что не следует обижать россиян.
Как отметил Лукашенко, он не хотел бы, чтобы конфликт, который возник в белорусско-российских отношениях "наверху, опустился донизу". "Мы боимся потерять русского человека", - указал президент.
По его словам, у него нет опасений, что Россия может оккупировать Белоруссию. "Никакой войны не будет, однако мы будем защищать свою страну и независимость", - добавил он.