Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ - прим. ТАСС) хотят здесь посадить - это демонстрация", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что считает целесообразной передачу Россией Белоруссии военных самолетов вместо строительства авиабазы. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - отметил белорусский президент.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны с участием МИД провести переговоры с белорусской стороной и по их итогам подписать проект соглашения между двумя странами о создании на территории Белоруссии российской авиационной базы. Как ранее отмечали в правительстве РФ, соглашение должно будет способствовать организации совместной охраны границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

В июне 2016 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных планов по размещению российской авиабазы в Белоруссии нет.

Белоруссия не стремится в НАТО

По словам Лукашенко, Белоруссия не собирается пополнять ряды Североатлантического альянса.

"Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся", - сказал он. По словам главы государства, он всегда говорил, что не следует обижать россиян.

Как отметил Лукашенко, он не хотел бы, чтобы конфликт, который возник в белорусско-российских отношениях "наверху, опустился донизу". "Мы боимся потерять русского человека", - указал президент.

По его словам, у него нет опасений, что Россия может оккупировать Белоруссию. "Никакой войны не будет, однако мы будем защищать свою страну и независимость", - добавил он.