НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами

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БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО опровергла якобы имевший место разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами Вованом и Лексусом, говорившими от имени президента Украины.
Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, представитель организации Оана Лунгеску.
"НАТО получила электронное письмо якобы от президента Порошенко, которое было немедленно идентифицировано как поддельное, - сказала она. - Поэтому никакого телефонного разговора не было, и опубликованная аудиозапись является подделкой. Я призываю российские СМИ проверять факты".