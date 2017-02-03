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НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами

Международная панорама
3 февраля, 13:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Альянс получил электронное письмо якобы от президента Порошенко, которое было идентифицировано как поддельное
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО опровергла якобы имевший место разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами Вованом и Лексусом, говорившими от имени президента Украины.

Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, представитель организации Оана Лунгеску.

"НАТО получила электронное письмо якобы от президента Порошенко, которое было немедленно идентифицировано как поддельное, - сказала она. - Поэтому никакого телефонного разговора не было, и опубликованная аудиозапись является подделкой. Я призываю российские СМИ проверять факты".

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