ABC: бывшего премьера Норвегии в аэропорту США приняли за потенциального террориста

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан в четверг, 2 фефраля, сотрудниками службы безопасности международного аэропорта в городе Даллас (штат Техас). Причиной этого стала отметка в паспорте о том, что политик посещал Иран в 2014 году. Об этом сообщает телеканал ABC.
Бунневик, который возглавлял правительство Норвегии в 1997-2000 гг. и 2001-2005 гг., прибыл в США из Европы, что не остановило бдительных чиновников, которые целый час не выпускали экс-премьера из аэропорта. "Безусловно, я полностью понимаю опасения того, что в страну могут проникнуть террористы, - сказал политик. - Но чтобы отпустить меня, было достаточно увидеть мой дипломатический паспорт: там сказано, что я был премьер-министром".
Однако вместо этого Бунневика отвели в помещение для прибывших из Африки и Ближнего Востока, где он провел 40 минут. Еще 20 минут бывшего главу норвежского кабинета министров допрашивали относительно обстоятельств его пребывания в Иране три года назад.
Экс-премьер считает, что задержание и допрос не были следствием недавних указов президента США Дональда Трампа, ужесточающих иммиграционную политику страны. Политик связывает случившееся с подписанным экс-президентом США Бараком Обамой после терактов в Париже распоряжением по противодействию террору.