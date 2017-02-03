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ABC: бывшего премьера Норвегии в аэропорту США приняли за потенциального террориста

Международная панорама
3 февраля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Экс-премьера 40 минут держали в помещении для прибывших из Африки и Ближнего Востока, а потом еще 20 минут допрашивали относительно обстоятельств его пребывания в Иране три года назад
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан в четверг, 2 фефраля, сотрудниками службы безопасности международного аэропорта в городе Даллас (штат Техас). Причиной этого стала отметка в паспорте о том, что политик посещал Иран в 2014 году. Об этом сообщает телеканал ABC.

Бунневик, который возглавлял правительство Норвегии в 1997-2000 гг. и 2001-2005 гг., прибыл в США из Европы, что не остановило бдительных чиновников, которые целый час не выпускали экс-премьера из аэропорта. "Безусловно, я полностью понимаю опасения того, что в страну могут проникнуть террористы, - сказал политик. - Но чтобы отпустить меня, было достаточно увидеть мой дипломатический паспорт: там сказано, что я был премьер-министром".

Однако вместо этого Бунневика отвели в помещение для прибывших из Африки и Ближнего Востока, где он провел 40 минут. Еще 20 минут бывшего главу норвежского кабинета министров допрашивали относительно обстоятельств его пребывания в Иране три года назад.

Экс-премьер считает, что задержание и допрос не были следствием недавних указов президента США Дональда Трампа, ужесточающих иммиграционную политику страны. Политик связывает случившееся с подписанным экс-президентом США Бараком Обамой после терактов в Париже распоряжением по противодействию террору.

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