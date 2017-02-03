Второй человек задержан в связи с инцидентом у Лувра

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Сотрудниками силовых ведомств был задержан второй человек в связи с нападением, совершенным в пятницу на военный патруль у Лувра. Об этом сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде.

"Задержан второй человек. Имеет ли он отношение к произошедшему нападению, будет выяснять прокуратура", - сказал представитель Министерства внутренних дел Франции.

Первый задержанный, напавший на патруль, по данным штаба военной операции по патрулированию "Сантинель" ,"с тяжелыми ранениями помещен в парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду".

Ранее в пятницу неизвестный человек с двумя рюкзаками попытался войти в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром. Когда военный патруль попытался проверить содержание его ручной клади, неизвестный с ножом напал на военных, выкрикивая лозунг "Аллах велик" и другие угрозы. В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение.

Крупная зона вокруг Лувра была оцеплена полицией, закрыта ближайшая станция метро. Посетители Лувра были укрыты от возможного нападения в закрытых помещениях музея. Премьер-министр Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции ведет следствие.