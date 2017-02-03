Лукашенко: белорусам нельзя отказываться от русского языка

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не отказываться от русского языка. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с журналистами.

"Русский язык - это великое, это наше", - сказал он.

По словам Лукашенко, до тех пор, пока он является президентом, не допустит, "чтобы костыляли по языковому вопросу". Глава государства отметил, что аккуратно относится к этой теме.