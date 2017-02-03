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Лукашенко: белорусам нельзя отказываться от русского языка

Международная панорама
3 февраля, 14:41 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, февраля. /ТАСС
Как отметил президент Белоруссии, он не позволит, "чтобы костыляли по языковому вопросу", пока находится во главе государства
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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не отказываться от русского языка. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с журналистами.

"Русский язык - это великое, это наше", - сказал он.

По словам Лукашенко, до тех пор, пока он является президентом, не допустит, "чтобы костыляли по языковому вопросу". Глава государства отметил, что аккуратно относится к этой теме.

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