Лукашенко: смертную казнь в Белоруссии отменять нельзя

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Смертную казнь в Белоруссии сейчас отменять нельзя, так как граждане на плебисците это не поддержали. Такое мнение выразил на встрече с журналистами белорусский президент Александр Лукашенко.

"Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум", - сказал он. "Если люди проголосуют против смертной казни, я подпишу мораторий", - добавил президент.

Он также отметил, что в этом вопросе у Евросоюза двойные стандарты. "Давайте начнем с Америки, вы заставьте их отменить смертную казнь", - предложил Лукашенко.