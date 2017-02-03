Лукашенко: смертную казнь в Белоруссии отменять нельзя

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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Смертную казнь в Белоруссии сейчас отменять нельзя, так как граждане на плебисците это не поддержали. Такое мнение выразил на встрече с журналистами белорусский президент Александр Лукашенко.
"Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум", - сказал он. "Если люди проголосуют против смертной казни, я подпишу мораторий", - добавил президент.
Он также отметил, что в этом вопросе у Евросоюза двойные стандарты. "Давайте начнем с Америки, вы заставьте их отменить смертную казнь", - предложил Лукашенко.