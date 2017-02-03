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Трамп назвал Шварценеггера плохим губернатором и еще худшим телеведущим

Международная панорама
3 февраля, 15:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС
Но он хотя бы старался, отметил президент США
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил оставить последнее слово за собой в перепалке с американскими киноактером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, заявив, что тот еще хуже справляется со своей нынешней ролью телеведущего, чем с работой на посту главы штата.

Об этом хозяин Белого дома написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!", - заявил Трамп.

Ранее он высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), который киноактер ведет с этого года. "Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось", - сказал Трамп в четверг во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. - Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой".

Шварценеггер ответил Трампу, опубликовав в Twitter видео, в котором предложил ему поменяться местами. "Эй, Дональд, у меня прекрасная идея, - сказал экс-губернатор. - Почему бы нам не поменяться работами: ты возьмешь на себя ТВ, потому что ты такой эксперт по рейтингам, а я возьмусь за твою работу". "Тогда люди снова смогут спать спокойно", - добавил Шварценеггер.

Шоу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, но в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США. Показ передачи возобновился в прошлом месяце со Шварценеггером в качестве ведущего. В телешоу "Ученик знаменитости" участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа, публично высказав одобрение экс-кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Ранее в этом месяце актер предложил Трампу забыть о конфликте и стать друзьями.

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Трамп, Дональд Шварценеггер, Арнольд
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