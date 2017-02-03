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Трамп обвинил СМИ в распространении ложных сведений о его разговоре с премьером Австралии

Международная панорама
3 февраля, 15:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС
Газета The Washington Post ранее сообщила, что телефонный разговор якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и был резко завершен американской стороной
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Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом

Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они исказили содержание его разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Спасибо премьер-министру Австралии за то, что он сказал правду о нашем очень вежливом разговоре, о котором лгали СМИ, распространяющие фальшивые новости", - написал Трамп.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что телефонный разговор Трампа и Тернбулла в субботу якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и был резко завершен американской стороной.

Австралийский лидер опроверг эти сообщения, охарактеризовав беседу как "прямую и откровенную" и заявив, что "разговор завершился вежливо".

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Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
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