Трамп обвинил СМИ в распространении ложных сведений о его разговоре с премьером Австралии

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они исказили содержание его разговора с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу на своей странице в Twitter.
"Спасибо премьер-министру Австралии за то, что он сказал правду о нашем очень вежливом разговоре, о котором лгали СМИ, распространяющие фальшивые новости", - написал Трамп.
Газета The Washington Post ранее сообщила, что телефонный разговор Трампа и Тернбулла в субботу якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и был резко завершен американской стороной.
Австралийский лидер опроверг эти сообщения, охарактеризовав беседу как "прямую и откровенную" и заявив, что "разговор завершился вежливо".
Thank you to Prime Minister of Australia for telling the truth about our very civil conversation that FAKE NEWS media lied about. Very nice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 February 2017