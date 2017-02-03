Обители зла: пять ключевых городов под контролем "Исламского государства"

Американская газета The Washington Post сообщила в четверг, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла план своего предшественника Барака Обамы по захвату Ракки, "столицы" террористической организации. В то же время под полным или частичным контролем запрещенной в РФ радикальной группировки "Исламского государства" (ИГ) находятся четыре стратегически важных города в Сирии и один — в Ираке. О каждом из городов-оплотов, удерживаемых ИГ, — в материале ТАСС.

Александр Мосесов

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников и данных, предоставленных ТАСС-Досье.