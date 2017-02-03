Олланд заявил, что Трамп оказывает давление на ЕС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Европейский союз, советуя государствам Европы, как им себя вести, и выстраивая с каждой из стран двусторонние отношения. С таким заявлением выступил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд на неформальном саммите стран ЕС в столице Мальты Валетте.

"Заявления президента США, попытки оказать давление на Европу и указать, какой она должна быть, неприемлемы", - приводит слова Олланда Agence France-Presse. "Многие страны должны понять, что им нужно вести переговоры с США, в первую очередь, с позиции членства в ЕС, а уже потом концентрироваться на двусторонних отношениях. При этом в самих переговорах с президентом США нет ничего необычного", - добавил французский лидер.

Ранее еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер назвал решение властей США о запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением дискриминацией, которая несовместима с ценностями Европы. Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что Трамп стремится расколоть Евросоюз.