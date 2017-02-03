Белоруссия может продлить безвизовый режим для иностранцев

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия может ввести более длительный, чем на пять дней, безвизовый режим для иностранцев. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Жизнь не стоит на месте, и если мы увидим, что этот режим сработал, то можем предложить и более длительный период пребывания иностранцев в нашей стране", - сказал он.