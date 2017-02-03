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Малайзия требует пересмотра решения о территориальном споре с Сингапуром

Международная панорама
3 февраля, 16:19 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Соответствующую апелляцию власти страны подали в Гаагский суд
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СИНГАПУР, 3 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия подала апелляцию в Международный суд ООН в Гааге с требованием пересмотреть принятое в 2008 году решение по спорному острову с Сингапуром. Об этом говорится в распространенном заявлении генерального прокурора королевства Мохамеда Апанди Али.

Причиной этого стало "открытие новых обстоятельств, которые были не известны ранее ни суду, ни Малайзии как истцу", отмечается в сообщении. "Обнаруженные факты важны и должны быть учтены судом", - добавил генпрокурор. Он не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Территориальный спор о принадлежности крошечного скалистого острова Педра-Бранка (Бату-Путек) Сингапур и Малайзия вели на протяжении почти 30 лет. Несмотря на "исторические факторы" принадлежности этой территории с 1827 года Малайзии, Международный суд ООН встал на сторону Сингапура.

Педра-Бранка расположен на стратегически важном восточном входе из Индийского океана в Сингапурский пролив, в 15 км от южного побережья Малайзии.

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