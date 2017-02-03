Шульц назвал Трампа "угрозой демократии"

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БЕРЛИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа, назвав его "угрозой демократии". Об этом бывший глава Европарламента (ЕП) заявил в интервью журналу Spiegel, выдержки из которого опубликованы на сайте издания.
"То, что сейчас начало делать американское правительство, называется борьбой культур", - сказал Шульц. По его словам, Трамп "играет с безопасностью западного мира".
В интервью он также потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее критиковала указы Трампа в сфере миграционной политики, решительно дистанцироваться от новой американской администрации. По его словам, глава германского кабмина не имеет права "молча наблюдать за неприемлемыми шагами". "Если Трамп со стенобитным шаром громит наш миропорядок, то мы должны ясно сказать: это не наша политика", - подчеркнул Шульц, назвав "неприемлемым" запрет на въезд в США граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением.
По мнению экс-главы ЕП, из предвыборной гонки в США можно вынести лишь один урок: "ни в коем случае нельзя вести такую предвыборную борьбу".
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих миграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тыс. чел. Кроме того, Трамп ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.