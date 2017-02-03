СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Операция по эвакуации посетителей Лувра и Музея декоративного искусства, начатая после нападения сегодня мужчины на военнослужащих, завершена. Как сообщил телеканал BFMTV, из помещений вывели более 1,5 тыс. человек.

Ранее префект Парижа Мишель Кадо сообщил, что мужчина с двумя рюкзаками попытался войти в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром. В рамках борьбы с терроризмом во Франции военные патрули на постоянной основе дежурят в районах массового скопления людей, возле музеев, административных зданий, госучреждений, объектов, представляющих архитектурную ценность.

По словам Кадо, патруль, судя по всему, хотел проверить вещи мужчины, который показался ему подозрительным. Завязалась потасовка, и мужчина, выкрикивая лозунги во славу Аллаха, бросился на военнослужащих с ножом, ранив одного из них. Военные открыли огонь из автоматов - нападавшего с пулевыми ранениями госпитализировали. Впоследствии в МВД сообщили, что в связи с нападением был задержан еще один человек.

После того как была открыта стрельба, охрана музеев закрыла все входные двери и двери между залами. Посетителей отвели в помещения, специально предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации. Они пробыли там более двух часов.

"Персонал действовал очень четко. Охрана в дальнейшем была очень вежлива и обходительна, нас поили кофе и нам сообщали о происходящем, так как вначале никто ничего не знал", - сказала в интервью радиостанции France Info одна из посетительниц Лувра. По ее словам, при выходе из здания всех мужчин обыскивали, так как полиция опасалась, что среди посетителей могут находиться сообщники террористов.

Тем временем силовики перекрыли ближайшие к музею улицы, обеспечив периметр безопасности; была закрыта и ближайшая станция метро. В настоящее время оба музея закрыты. В здании, где они расположены, находится группа взрывотехников с собаками.