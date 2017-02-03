Экс-премьер Норвегии назвал провокацией допрос, которому он подвергся в аэропорту США

ОСЛО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Экс-премьер Норвегии Хьель Магне Бунневик, которого в четверг задержали и допросили сотрудники погранслужбы США в международном аэропорту имени Джона Даллеса в Вашингтоне, считает данный инцидент провокационным. Об этом норвежскому телеканалу TV2 заявил в пятницу сам политик, интерес к которому у американских властей возник из-за отметки о пересечении границы Ирана в диппаспорте.

"Кажется, что упоминания той или иной страны уже достаточно, чтобы вызвать крайнюю настороженность (у сотрудников погранконтроля в США. - прим. ТАСС). Это совершенно необоснованная подозрительность. Я считаю, что вся эта ситуация была весьма провокационной", - заявил Бунневик, возглавлявший правительство Норвегии в 1997-2000 и 2001-2005 годах. Сейчас бывший глава Христианской народной партии и действующий священник лютеранской Церкви Норвегии возглавляет основанный им Центр мира и прав человека в Осло.

По словам экс-премьера, сотрудники аэропорта отвели его в помещение, где находились другие лица, вызвавшие подозрения во время паспортного контроля. Там он провел 40 минут, а потом еще 20 его допрашивали об обстоятельствах поездки в Иран и целях визита в столицу США. В Иране Бунневик в 2014 году участвовал в международной конференции по вопросам прав человека, а в Вашингтоне должен был принять участие в Национальном молитвенном завтраке, перед участниками которого выступал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, недавно подписавший указ о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

"Мне понятен страх перед террором, однако нельзя применять такой подход ко всем представителям той или иной этнической группы. Должен признаться, я переживаю по поводу будущего. За последние 10 лет мир добился значительного прогресса, однако меня беспокоит нынешняя ситуация", - сказал Бунневик, отметив, что во все большем числе крупных стран к власти, по его мнению, "приходят авторитарные лидеры".

Бунневик подчеркнул, что год назад он без каких-либо сложностей въехал в США с тем же паспортом, в котором стояла та же отметка. При этом в интервью американскому телеканалу ABC 7 он рассказал, что, по словам сотрудников аэропорта, допрос был связан не с недавними решениями Трампа, а с указом его предшественника Барака Обамы от 2015 года. В соответствии с этим документом граждане 38 стран, в том числе Норвегии, которым в ряде случаев разрешено въезжать в США без визы, не могут воспользоваться этой возможностью, если посещали Ирак, Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали или Судан после 1 марта 2011 года. Впрочем, если человек, въезжавший в эти страны, является дипломатом, для него может быть сделано исключение, на что Бунневику указали в посольстве Норвегии в США, куда он перед поездкой обратился с вопросом, нужно ли ему оформлять визу в США.