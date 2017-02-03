Назарбаев назначил Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным послом в РФ

АСТАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Ранее занимавший пост заместителя премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен послом республики в РФ. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в информации пресс-службы, размещенной на ее официальной странице в социальной сети Facebook.