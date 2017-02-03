Лукашенко: у Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану Лапшина

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. У Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц.

"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - подчеркнул он, попросив журналистов, "не раскручивать эту тему.

Лапшин имеет израильское и российское гражданство. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Президент также отметил, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям".

По его мнению, "Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина".

Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.

Ранее директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.