Лукашенко: у Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану Лапшина

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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. У Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц.
"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - подчеркнул он, попросив журналистов, "не раскручивать эту тему.
Лапшин имеет израильское и российское гражданство. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Президент также отметил, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям".
По его мнению, "Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина".
Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.
Ранее директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.