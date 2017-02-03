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Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС

Международная панорама
3 февраля, 17:12 UTC+3
Президент Белоруссии заявил, что не подписал Таможенный кодекс ЕврАзЭС, "потому что многое, что должно было быть, не работает"
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Александр Лукашенко

© REUTERS/Sergei Karpukhin

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает, что забор городить, если не работает, - сказал он. - Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов (ЕврАзЭС)". "Чего они там сидят? (...) Зачем такая организация", - недоумевает глава Белоруссии

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно себя вести по отношению друг к другу, мы должны поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий. За 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение - это что, нормально?" - добавил Лукашенко.

Лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Лукашенко на том заседании не присутствовал. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за отсутствия на саммите главы белорусского государства все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.

Лукашенко документ не подписал. Глава Белоруссии пока только одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

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