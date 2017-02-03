Туск назвал Трансатлантическое партнерство абсолютным приоритетом для ЕС

ЦСКА победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛСпорт 3 февраля, 19:42
Яровинский: Траоре заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечнойСпорт 3 февраля, 19:34
Яровинский: официальных предложений по Дзагоеву и Фернандесу в ЦСКА не поступалоСпорт 3 февраля, 19:24
Третьяк: Россия готова на высоком уровне провести женский ЧМ-2021Спорт 3 февраля, 19:20
Министр внутренних дел РФ Колокольцев возглавил попечительский совет ВФСО "Динамо"Спорт 3 февраля, 19:17
Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по очкам в одном сезоне чемпионата РоссииСпорт 3 февраля, 19:05
Организаторы ОИ-2022 планируют посетить в Хабаровске матчи чемпионата России по бендиСпорт 3 февраля, 19:01
Обама out: чем бывший президент США намерен заняться на пенсииМеждународная панорама 3 февраля, 19:00
Лавров назвал проект конституции Сирии попыткой нащупать точки соприкосновенияПолитика 3 февраля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для Евросоюза. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Мальты, где проходит неформальный саммит ЕС.
"Трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для нас", - подчеркнул он.
По его словам, Брюссель намерен максимально укрепить трансатлантическое партнерство. "Наше намерение: иметь настолько сильное транатлантическое партнерство, насколько это возможно", - отметил Туск.
Глава Евросовета подчеркнул, что на саммите чувствовался дух солидарности среди всех 28 стран ЕС относительно отношений с США. "Нет сомнения, что сегодня мы можем чувствовать дух солидарности 28-ми стран. Это сильная воля защищать наши уникальные отношения с США. Для всех нас это высочайший приоритет", - заявил Туск.
Главная угроза для будущего Евросоюза связана с опасностью утраты единства, заявил Туск.
"Есть одна объективная вещь: единственная реальная угроза (для ЕС) может возникнуть, если мы не будем достаточно едины для решения наших вызовов", - сказал он.
Туск отметил, что новая геополитическая ситуация в мире - это вызов для ЕС. "И этот вызов может стать реальной угрозой, если мы не будем достаточно едины", - подчеркнул глава Евросовета.