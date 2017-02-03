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Туск назвал Трансатлантическое партнерство абсолютным приоритетом для ЕС

Международная панорама
3 февраля, 18:28 дата обновления: 3 февраля, 19:28 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
По словам главы Евросовета, Брюссель намерен максимально укрепить партнерство
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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для Евросоюза. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Мальты, где проходит неформальный саммит ЕС.

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"Трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для нас", - подчеркнул он.

По его словам, Брюссель намерен максимально укрепить трансатлантическое партнерство. "Наше намерение: иметь настолько сильное транатлантическое партнерство, насколько это возможно", - отметил Туск.

Глава Евросовета подчеркнул, что на саммите чувствовался дух солидарности среди всех 28 стран ЕС относительно отношений с США. "Нет сомнения, что сегодня мы можем чувствовать дух солидарности 28-ми стран. Это сильная воля защищать наши уникальные отношения с США. Для всех нас это высочайший приоритет", - заявил Туск.

Главная угроза для будущего Евросоюза

Главная угроза для будущего Евросоюза связана с опасностью утраты единства, заявил Туск.

"Есть одна объективная вещь: единственная реальная угроза (для ЕС) может возникнуть, если мы не будем достаточно едины для решения наших вызовов", - сказал он.

Туск отметил, что новая геополитическая ситуация в мире - это вызов для ЕС. "И этот вызов может стать реальной угрозой, если мы не будем достаточно едины", - подчеркнул глава Евросовета.

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