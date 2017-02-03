В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе обеспечить безопасность журналистов

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ВЕНА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала все стороны конфликта на востоке Украины активизировать усилия для обеспечения безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном заявлении ОБСЕ.
"Новая вспышка боевых действий в Донбассе уже привела к нескольким ранениям сотрудников СМИ", - отметила эмиссар ОБСЕ. При этом она упомянула ранения, которые получил оператор телеканала Life и британский независимый фотограф.
"Учитывая опасность любого вооруженного конфликта, я призываю журналистов и средства массовой информации предпринимать все необходимые меры безопасности при работе в зоне конфликтов", - добавила Миятович.
По ее словам, "нападения на сотрудников СМИ были отмечены во многих государствах - участниках ОБСЕ, но еще ни в одной стране физическая угроза для журналистов не была настолько серьезной, как в последние годы в Украине". "При этом продолжающиеся задержки в расследовании нападений на журналистов и СМИ в значительной степени вредят свободе средств массовой информации в стране", - подчеркнула Миятович.
31 января под обстрел киевских силовиков в Киевском районе Донецка попали журналисты НТВ, Life, RT и Донецкого агентства новостей (ДАН). В результате оператор Life и корреспондент Донецкого агентства новостей были ранены.