В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе обеспечить безопасность журналистов

ВЕНА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала все стороны конфликта на востоке Украины активизировать усилия для обеспечения безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном заявлении ОБСЕ.

"Новая вспышка боевых действий в Донбассе уже привела к нескольким ранениям сотрудников СМИ", - отметила эмиссар ОБСЕ. При этом она упомянула ранения, которые получил оператор телеканала Life и британский независимый фотограф.

"Учитывая опасность любого вооруженного конфликта, я призываю журналистов и средства массовой информации предпринимать все необходимые меры безопасности при работе в зоне конфликтов", - добавила Миятович.

Как отмечается, Миятович находится сегодня в Киеве, где принимает участие в международной конференции по безопасности журналистов, организованной МИД Украины совместно с ОБСЕ и другими организациями. У нее также намечена встреча с украинским министром иностранных дел.

По ее словам, "нападения на сотрудников СМИ были отмечены во многих государствах - участниках ОБСЕ, но еще ни в одной стране физическая угроза для журналистов не была настолько серьезной, как в последние годы в Украине". "При этом продолжающиеся задержки в расследовании нападений на журналистов и СМИ в значительной степени вредят свободе средств массовой информации в стране", - подчеркнула Миятович.

31 января под обстрел киевских силовиков в Киевском районе Донецка попали журналисты НТВ, Life, RT и Донецкого агентства новостей (ДАН). В результате оператор Life и корреспондент Донецкого агентства новостей были ранены.