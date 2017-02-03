Туск готов остаться на второй срок на посту главы Совета ЕС

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета ЕС Дональд Туск заявил, что готов остаться на этом посту на второй срок после того, как его полномочия истекут в конце мая. Он известил о своем решении лидеров стран Евросоюза на неформальном саммите стран ЕС в столице Мальты Валлетте.
"После бесед со многими лидерами, которые высказали свою поддержку, я информировал, что я готов продолжать работу, - цитирует слова Дональда Туска агентство Reuters. - Однако это будет зависеть от решения всех глав государств и правительств".
Туск добавил, что Мальта, как страна, председательствующая в ЕС, начнет консультации по вопросу о возможности выдвижения его кандидатуры на второй срок.
Пока что единственной страной, выступившей против второго срока Туска на посту председателя Евросовета, является его родная Польша, где к власти в 2015 году пришли его политические оппоненты. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский 23 января заявил, что Варшава не поддержит кандидатуру Дональда Туска на очередных выборах главы Евросовета.