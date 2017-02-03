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В США ужесточают законы в ответ на крупнейшие за много лет протесты

Международная панорама
3 февраля, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Митингующих предлагается штрафовать за маски на лицах, мусор на дорогах и нападки на бывших государственных чиновников
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. По крайней мере 10 законопроектов, ужесточающих условия проведения акций протеста, внесены республиканцами на рассмотрение в законодательные собрания разных штатов. Как сообщило агентство Bloomberg, инициативы рассматриваются на фоне демонстраций в США, которые стали самыми масштабными со времен протестов против войны во Вьетнаме.

В частности, сенатор законодательного собрания штата Вашингтон Дуг Эриксон предложил наказывать протестующих, которые "своими действиями подрывают экономику". В штате Миссури предлагается запретить демонстрантам носить маски, в Айове - наказывать пятилетним заключением за попытки перекрытия транспортных магистралей, в Мичигане - повысить штрафы за организации пикетов у промышленных предприятий и у частных домов, а в Миннесоте властям штата предлагается предоставить право штрафовать демонстрантов за мусор на дорогах.

Сенатор законодательного собрания Северной Каролины Дэн Бишоп подготовил законопроект, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто выступает с нападками на лиц, занимавших ранее выборные посты. Поводом для этого законопроекта стал инцидент в Вашингтоне, когда группа демонстрантов преследовала бывшего губернатора Пэта Макгрори с криками "Позор!"

Часть этих законопроектов была внесена еще до избрания Трампа на пост президента, однако, как отмечает агентство Bloomberg, "они стали особенно актуальными в условиях, когда проводятся массовые марши, а в аэропортах организуют демонстрации против мер по ограничению иммиграции".

"Более десяти лет я следил за законодательством, затрагивающим право на свободу слова, однако еще не было столь большого числа законопроектов на уровне штатов, нацеленных на ограничение права людей на протест", - заявил один из ведущих юристов общественной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" Ли Роулэнд.

Марши протеста прошли в последние дни во многих городах США после того, как Трамп подписал ряд указов, поручив Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017 финансовом году примерно в два раза - до 50 тыс. чел., и ввел ограничения сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, 25 января он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции, что также стало поводом для общественного негодования.

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