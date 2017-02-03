Премьер Польши призвала партнеров по ЕС не доводить до конфронтации с США

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен выстраивать диалог с новой администрацией США, а не доводить до конфронтации. Такое мнение высказала журналистам глава польского правительства Беата Шидло по итогам состоявшегося в столице Мальты неформального саммита Евросоюза.

По словам Шидло, "не стоит пугать новой американской администрацией". "Можно задавать вопросы, иметь много опасений, но нельзя запугивать, нельзя сейчас доводить до конфронтации", - отметила она.

"Европейские политики, которые пытаются спровоцировать ощущение страха или идут на конфликт, совершают ошибку", - считает премьер Польши. "Нужно искать согласие, ясно декларировать свои ожидания", - добавила она.

"ЕС должен искать, прежде всего, диалог и сохранять единство на этих переговорах", - сказала Шидло, подчеркнув, что "если Евросоюз будет придерживаться единой позиции, то он будет важным игроком". "Мы должны думать о том, какие формы сотрудничества предложить (президенту США) Дональду Трампу", - подчеркнула она.