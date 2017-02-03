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Генсек ООН вновь призвал прекратить боевые действия на востоке Украины

Международная панорама
3 февраля, 20:43 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Антониу Гутерриш призывает немедленно предоставить доступ для оказания гуманитарной помощи
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ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины и призвал стороны конфликта прекратить огонь. Он также указал на необходимость обеспечения доступа к населению для оказания гуманитарной помощи.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен напряженностью и активизацией столкновений на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью придерживаться режима прекращения огня и немедленно предоставить доступ для оказания гуманитарной помощи", - сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), согласно которым с момента обострения ситуации в Донбассе 29 января в результате обстрелов погибли, "по меньшей мере, семь человек" и 41 получил ранения.

В последние дни ситуация в ряде районов у линии соприкосновения в Донбассе перешла в фазу активных боевых действий. По словам главы ДНР Александра Захарченко, украинские подразделения начали открыто нарушать договоренности о прекращении огня на фронте в 50 км, их огонь сосредоточен на Донецке, а также районах Ясиноватой, Авдеевки и поселков на юге ДНР.

В четверг Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации на востоке Украины. В ходе дискуссии постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин заявил, что резкое обострение ситуации в Донбассе спровоцировано Киевом как повод для отказа от выполнения Минских соглашений.

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