Генсек ООН вновь призвал прекратить боевые действия на востоке Украины

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ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины и призвал стороны конфликта прекратить огонь. Он также указал на необходимость обеспечения доступа к населению для оказания гуманитарной помощи.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен напряженностью и активизацией столкновений на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью придерживаться режима прекращения огня и немедленно предоставить доступ для оказания гуманитарной помощи", - сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Он привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), согласно которым с момента обострения ситуации в Донбассе 29 января в результате обстрелов погибли, "по меньшей мере, семь человек" и 41 получил ранения.
В последние дни ситуация в ряде районов у линии соприкосновения в Донбассе перешла в фазу активных боевых действий. По словам главы ДНР Александра Захарченко, украинские подразделения начали открыто нарушать договоренности о прекращении огня на фронте в 50 км, их огонь сосредоточен на Донецке, а также районах Ясиноватой, Авдеевки и поселков на юге ДНР.
В четверг Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации на востоке Украины. В ходе дискуссии постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин заявил, что резкое обострение ситуации в Донбассе спровоцировано Киевом как повод для отказа от выполнения Минских соглашений.