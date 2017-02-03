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Генсек ОБСЕ призвал обеспечить безопасность мирных граждан на Донбассе

Международная панорама
3 февраля, 20:48 дата обновления: 3 февраля, 20:51 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
В организации отвергли все обвинения в ангажированности со стороны спецмониторинговой миссии на востоке Украины
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ВЕНА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Стороны конфликта на востоке Украины должны прекратить бои, соблюдать Минские соглашения и обеспечить безопасность мирного населения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

"Как обычно, гражданское население несет всю тяжесть новых боев. Помимо гибели и ранений среди мирных жителей, тысячи других гражданских оказались в ловушке без еды и тепла", - отметил генсек ОБСЕ.

В свою очередь, как сообщил ТАСС заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, СММ ОБСЕ не делает исключений ни для одной из сторон конфликта на востоке страны при виде нарушений в процессе отвода вооружений.

"СММ ОБСЕ является беспристрастной миссией наблюдателей. Мы не делаем каких-либо исключений, независимо от того, кто является нарушителем", - ответил Хуг на просьбу прокомментировать ситуацию с танками, замеченными в Авдеевке.

"Стороны несут ответственность за отвод вооружений в соответствии с Минскими соглашениями", - ответил Хуг на просьбу прокомментировать обострение ситуации в Донбассе. "СММ будет продолжать контролировать и проверять это соблюдение, а также применять ее более широкий мандат для содействия диалогу и продвижению нормализации", - подчеркнул он.

Говоря о танках украинской армии, замеченных в Авдеевке, Хуг рассказал, что "всякий раз, когда СММ ОБСЕ наблюдает технику, нарушающую согласованные линии отвода - а мы делаем это ежедневно по обе стороны линии соприкосновения, - СММ ОБСЕ сообщает об этих фактах в своих отчетах". "СММ ОБСЕ регулярно призывает стороны придерживаться своих обязательств по разводу вооружений", - добавил он.

Ранее миссия ОБСЕ в своем отчете подтвердила, что в Авдеевке были зафиксированы танки Вооруженных сил Украины - в частности, четыре танка Т-64 и другое тяжелое вооружение, которое, согласно Минским договоренностям от 2015 года, подлежит отводу на значительное расстояние от линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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