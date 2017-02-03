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Украина в 2016 г. потеряла $400 млн от введения РФ транзитных ограничений

Международная панорама
3 февраля, 21:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС
Альтернативные маршруты через территорию Ирана или Азербайджана, дороже транзита через российскую территорию на 25-30%, заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины
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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Потери Украины в 2016 году от мер по упорядочению транзита через территорию РФ украинских товаров составили $400 млн. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли Украины.

По данным ведомства, в целом Украина потеряла от ограничений транзита "через территорию России в Казахстан и Киргизию около $0,4 млрд, что составляет дополнительные потери ВВП в размере 0,3%". При этом в министерстве отметили, что альтернативные маршруты, рекомендуемые для использования перевозчикам, - через территорию Ирана или Азербайджана, дороже транзита через российскую территорию на 25-30%. "В связи с этим, - прогнозируют в минэкономразвития, - объемы торговли Украины с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном продолжат снижаться".

За первое полугодие 2016 года торговля со странами Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа снизилась на 35,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, отметили в ведомстве.

С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД страны, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.

В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ с Украиной президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с Украины в Казахстан через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

1 июля Путин внес изменения в указ, согласно которым правила транзита украинских товаров распространились на доставку грузов в Киргизию. Действие документа было продлено до 31 декабря 2017 года.

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