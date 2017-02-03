Пентагон заявил об убитых в ходе рейда США в Йемене главарях "Аль-Каиды"

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецназ США во время проведенного 29 января рейда в Йемене, целью которого была штаб-квартира "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) ("Аль-Каида" запрещена на территории РФ), ликвидировал нескольких главарей этой группировки. Об этом говорится в распространенном заявлении центрального командования американских вооруженных сил (СЕНТКОМ).
"Проведенный после рейда анализ показал, что среди убитых 14 противников, о которых сообщалось ранее, были главари террористической сети и их посредники. Командование полагает, что Султан ад-Дахаб и Абдель Рауф ад-Дахаб, двое давних планировщиков операций и экспертов по вооружениям, были среди тех, кто был ликвидирован на месте", - говорится в заявлении СЕНТКОМ.
Кроме того, американские военные распространили видеозаписи, обнаруженные в штабе отделения АКАП. В этих роликах рассказывается, как сделать взрывчатку кустарным способом.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге заявил, что данный рейд нельзя признать полностью успешным, так как в ходе его проведения погибли член спецназа ВМС США и местные мирные жители. Ранее в СЕНТКОМ признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.